Где найти свидетельство и государственный акт на землю?

Управление Росреестра по Иркутской области передает старые документы на землю в местные администрации. Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

Прежде всего это делается для удобства граждан. Если раньше копии таких документов можно было получить в Управлении Росреестра в Иркутске, что было неудобно для жителей других районов, то после передачи старые документы о правах на землю будут доступны в районной администрации по месту жительства.

Речь идет о Свидетельствах и государственных актах о праве на землю, которые выдавались Комитетом по земельным ресурсам и землеустройству до появления современной системы регистрации прав на недвижимость. В Управлении хранилось более 250 тысяч таких документов.

«По закону такие документы признаются действительными, поэтому часто бывают нужны владельцам недвижимости для регистрации своего права, для предъявления в суд или в другие органы. Кроме того, эти документы нужны и для органов местного самоуправления, ведь они помогут в поиске правообладателей ранее учтенной недвижимости и при проведении сверки данных реестров муниципального имущества» – подчеркнула исполняющая обязанности руководителя Управления Росреестра по Иркутской области Лариса Михайловна Варфоломеева.

Документы о правах на землю уже переданы в администрации 22 муниципальных образований области, еще в 20 муниципальных образований документы будут переданы в ближайшее время.