60% иркутян одобряют длинные новогодние каникулы

В начале 2024 года новогодние каникулы продлятся 10 дней, с 30 декабря по 8 января, и большинство горожан положительно относится к такому продолжительному отдыху. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие экономически активные граждане из Иркутска.

63% иркутян одобряют длительный отдых на новогодние праздники: «Возможность всей семье быть вместе»; «Есть возможность отдохнуть от работы, так как выходных дней и отпуска не хватает», — комментируют респонденты. 13% горожан считают 10-дневные новогодние каникулы слишком длинными и предлагают частично перенести их на весну: «Хотелось бы, чтобы выходные дни с января перенесли на май, чтобы каникулы были в мае»; «Половину выходных дней было бы целесообразно перенести на майские праздники». 18% равнодушны к продолжительности новогодних каникул: «Продолжаю работать в сменном графике».

Длинным новогодним каникулам чаще радуются иркутяне до 34 лет (67%). Женщинам нерабочая январская декада нравится больше, чем мужчинам (69 и 58% соответственно).