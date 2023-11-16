Импорт легпрома резко вырос в России

Ввоз обуви и верхней одежды вырос в III квартале на 47% и 38%. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на аналитику Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).

Его основой стали ботинки – их поставки составили почти 61 млн пар, а также сапоги – 23,1 млн пар. За это время отечественное производство выросло на 14%.

Аналогичная тенденция наблюдается и в сегменте верхней одежды: ее импорт вырос на 38% (21,7 млн штук), а доля рынка в общей структуре потребления составила 55%. В этой категории лидируют куртки, их ввоз составил 13,6 млн единиц, а также пальто – 4,4 млн штук. Собственное производство этой продукции выросло на 47%.

Такие резкие изменения объясняются адаптацией рынка к новым условиям, сказала «Известиям» руководитель товарной группы «Легпром» ЦРПТ Анна Петрушина.

– В 2022 году многие компании столкнулись с необходимостью пересматривать ассортимент, менять логистические цепочки. То есть привычные товары перестали поставляться стандартными способами и пришлось искать замену на других рынках либо рассматривать варианты с параллельным импортом, – добавила она.

Ранее стало известно, что траты на еду – самая большая статья расходов жителей Приангарья. 44% опрошенных сообщили, что самая большая статья расходов за месяц для них – это покупка еды. В целом по стране и Сибирскому ФО доля таких несколько больше – 47%.

На втором месте в числе самых объемных затрат – аренда жилья или ипотека (вариант выбрали 37% респондентов из региона). Для сравнения, по стране в целом ее называли 34% россиян и 35% сибиряков. Расходы на аренду жилья или ипотеку преобладают среди молодых соискателей: этот пункт назвали ключевым 45% респондентов в возрасте от 18 до 24 лет и 44% респондента 25-34 лет.