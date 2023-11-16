Спрос на работников без опыта вырос в три раза

Тренд может сохраниться в следующем году, рассказали «Известиям» в нескольких рекрутинговых сервисах.

Этой осенью работодатели стали чаще обращать внимание на молодых соискателей, которых можно в дальнейшем обучить всем необходимым навыкам. Так, по данным платформы «Авито Работа», в ноябре 2023 года количество вакансий для соискателей без опыта и студентов выросло в 2,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Растут и зарплаты, на которые могут рассчитывать такие сотрудники. Если в ноябре прошлого года работодатели предлагали в среднем 38 тыс. рублей в месяц, то в этом году ищут уже на 54 тыс. (+42%).

– Расширение границ найма – одна из ключевых тенденций рынка труда 2023 года, которая будет актуальна и в следующем году, – рассказал «Известиям» директор по развитию «Авито Работы»‎ Дмитрий Пучков. – Это позволяет растить экспертов и руководителей со знанием внутренних процессов компании, обеспечивать лояльность, в некоторой степени удовлетворять высокий спрос на персонал.

Ранее стало известно кому предлагают самые высокие зарплаты в Иркутской области. По итогам октября средняя предлагаемая зарплата в Иркутской области составила 54 321 рубль, и это на 2 160 рублей больше, чем в среднем по России. При этом зарплатные ожидания соискателей из региона чуть ниже, и находятся на уровне 50 тысяч рублей (средняя ожидаемая зарплата по России – 60 тысяч рублей).

В числе специалистов, которым работодатели сейчас готовы платить наиболее высокие зарплаты – специалисты из сферы добычи сырья (124,6 тыс. руб. в среднем), сельского хозяйства (121,5 руб.), строители (99,9 тыс. руб.), представители высшего и среднего менеджмента (92,1 тыс. руб.) и производственники (91,4 тыс. руб.).