Ветераны смогут приобретать оружие без стажа и обучения

Законопроект готовят к внесению в Госдуму. Об этом узнали «Известия».

Ветеранам боевых действий планируют упростить процедуру получения оружия. Такой законопроект в ближайшее время будет внесен в Госдуму зампредом комитета по безопасности, депутатом от «Единой России» Анатолием Выборным.

Так, им планируют предоставить право покупать многозарядное и нарезное оружие без прохождения обучения и стажа.

Он пояснил «Известиям», что оборот оружия в России сейчас серьезно контролируется. Приобрести его можно только в определенных целях, включая самооборону и охоту. По закону для покупки, например, нарезного оружия требуется получить лицензию и иметь стаж владения гладкоствольным оружием. Иными словами, доступ к более серьезному виду оружия гражданин получает только при условии добропорядочного хранения гладкоствольного.

Напомним, что с марта подозреваемые или обвиняемые в умышленном преступлении, а также граждане, в отношении которых по результатам проверки, проведенной органами внутренних дел или ФСБ России, есть заключение о наличии опасности нарушения прав и свобод граждан, угрозы государственной или общественной безопасности, не смогут получить лицензию на приобретение, экспонирование или коллекционирование оружия. Обжаловать отказ можно в судебном порядке.