Клиенты СберПервого могут заказать металлическую СберКарту

Состоятельные клиенты Сбера ценят эксклюзивность во всём. Теперь владельцам пакета услуг СберПервый доступны премиальные СберКарты на металлическом носителе, которыми они давно интересовались. Оформить такую карту можно будет с 15 ноября в мобильном приложении СберБанк Онлайн.
По функционалу металлическая СберКарта для клиентов СберПервого ничем не отличается от аналогичной пластиковой. Обслуживание и уведомления бесплатны, переводы и платежи юридическим лицам, а также снятие наличных в любых банкоматах — без комиссии, за покупки в кафе и ресторанах, супермаркетах, такси и на АЗС начисляется повышенный кешбэк бонусами СберСпасибо. Бесконтактная оплата доступна независимо от карты.
Карта изготавливается в фирменных цветах СберПервого. Стоимость — 7500 рублей. Карту можно забрать самостоятельно в офисе СберПервого или заказать курьерскую доставку.
СберКарта на металлическом носителе подчёркивает высокий статус владельца. С июня этого года металлические карты уже доступны владельцам пакета услуг Sber Private Banking.
СберПервый — лучший банк для премиальных клиентов по версии Frank RG 2023. Услуги СберПервого можно получить как дистанционно, так и в 150 офисах в 106 городах России. СберПервый предлагает клиентам премиальный формат обслуживания, индивидуальные инвестиционные решения и страховые продукты, премиальные банковские карты с повышенными бонусами в популярных категориях расходов, вклады с повышенными ставками и льготные курсы обмена валют. Клиенты СберПервого также могут получить доступ к самому крупному деловому сообществу топ-менеджеров и владельцев бизнеса «Клуб Первых».