Клиенты СберПервого могут заказать металлическую СберКарту

Состоятельные клиенты Сбера ценят эксклюзивность во всём. Теперь владельцам пакета услуг СберПервый доступны премиальные СберКарты на металлическом носителе, которыми они давно интересовались. Оформить такую карту можно будет с 15 ноября в мобильном приложении СберБанк Онлайн.

По функционалу металлическая СберКарта для клиентов СберПервого ничем не отличается от аналогичной пластиковой. Обслуживание и уведомления бесплатны, переводы и платежи юридическим лицам, а также снятие наличных в любых банкоматах — без комиссии, за покупки в кафе и ресторанах, супермаркетах, такси и на АЗС начисляется повышенный кешбэк бонусами СберСпасибо. Бесконтактная оплата доступна независимо от карты.

Карта изготавливается в фирменных цветах СберПервого. Стоимость — 7500 рублей. Карту можно забрать самостоятельно в офисе СберПервого или заказать курьерскую доставку.

СберКарта на металлическом носителе подчёркивает высокий статус владельца. С июня этого года металлические карты уже доступны владельцам пакета услуг Sber Private Banking.