Выгодная ипотека для индивидуальных предпринимателей

Сбер предлагает ипотеку для индивидуальных предпринимателей на приобретение личного жилья. Минимальная сумма ипотечного кредита от 100 тысяч рублей, максимальная — до 75 процентов от стоимости приобретаемой недвижимости, либо по максимальному лимиту платежеспособности заемщика. Срок кредита — до 10 лет, ставка по каждой заявке рассчитывается индивидуально.

При наличии оснований, индивидуальному предпринимателю доступна любая из госпрограмм, в том числе ипотека с материнским капиталом, семейная, сельская и дальневосточная.

Для индивидуального предпринимателя в сравнении с другими кредитными организациями Сбербанк предоставляет преимущества. Заемщику не нужно копить или выводить оборотный капитал из бизнеса, поэтому предприятие продолжит успешно развиваться.

Благодаря залогу индивидуальному предпринимателю Сбер предлагает сниженную ставку, а аккредитивная форма расчетов дает 100% гарантию своевременных расчетов между продавцом и покупателем.

Кроме того, Сбер не берет комиссию за предоставление кредита, за внесение изменений и его досрочное погашение.

«У каждого банка есть свои требования к заемщикам, причем иногда кредиторы отказывают или неохотно выдают кредиты ИП, потому что у представителей малого бизнеса бывает нестабильный доход. А Сбер готов помогать приобретать жилье клиентам с разным доходом и поэтому разработал предложения и для индивидуальных предпринимателей», — Александр Абрамкин, Председатель Байкальского банка.