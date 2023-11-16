Рынок легковых авто с пробегом может превысить 6,8-6,9 млн штук по итогам года

Эксперты «Открытие Авто» (блок автобизнеса в банке «Открытие», входит в группу ВТБ) проанализировали результаты продаж октября и 10 месяцев 2023 года на рынке легковых автомобилей с пробегом. Второй месяц подряд количество сделок продолжало падать: было зафиксировано 579,2 тысячи перерегистраций. Это на 3% меньше, чем в сентябре и на 11% – по сравнению с рекордным августом. В топ-20 популярных брендов не нашлось ни одного, который бы так или иначе не сократил продажи. Суммарно общий объем продаж подержанных легковых автомобилей в текущем году составил 5,58 миллионов «штук» (+26%), а по итогам года может составить порядка 6,8-6,9 миллиона авто.

Начиная с марта и вплоть до конца июля текущего года в сегменте подержанных автомобилей продолжался ожидаемый «высокий сезон». Ежемесячно через классифайды проходило в среднем 580-600 тысяч сделок. Здесь продолжали активнее оборачиваться деньги тех клиентов, которые раньше покупали новые машины в автосалонах. В августе, несмотря на сезон отпусков, на фоне новостей о предстоящем повышении утилизационного сбора и о новых таможенных препонах со стороны Японии рынок и вовсе взлетал до 650 тысяч сделок. После этого рекорда мы продолжаем наблюдать падение рынка. Общий объем вторичного авторитейла в октябре составил 579,2 тысячи машин. Это на 3% меньше, чем в сентябре, и на 11% – по сравнению с рекордным августом.

Неохотнее всего клиенты расставались в октябре с автомобилями марок Lexus и BMW, по которым количество сделок сократилось на 9-10%. В то же время дешевые автомобили Chevrolet и Lada продолжали перепродаваться почти в том же высоком летнем темпе.

Так или иначе, лидеры рынка автомобилей с пробегом остались прежними. Более чем с двукратным отрывом от ближайшего преследователя первое место в октябре сохранила Lada (143,3 тысячи сделок). Но в модельном разрезе этого бренда произошли изменения. Продавцы Lada Granta стали поднимать на свой товар цены агрессивнее, чем владельцы более возрастных «семерок» и ВАЗ-2114. Кроме того, рынок оказался щедро наполнен «Грантами», недавно вышедшими с завода. Это привело к тому, что в модельном зачете во вторичном сегменте этот автомобиль опустился на третью строчку. Лидером же нашего авторитейла в октябре остается ВАЗ-2107 (13 062 сделки). Это на +3% или на 364 перерегистрации больше, чем в сентябре.

На второй и третьей ступеньках пьедестала популярности среди марок остались Toyota (60 055 сделок, - 4,2%) и Kia (32 625 сделок, - 4,8%). Японских и корейских автомобилей этих брендов по-прежнему очень много на рынке. Именно они, несмотря на прекращение официальных поставок, продолжают входить в топ-10 популярных и среди новых машин. Поэтому Toyota и Kia наверняка сохранят свои места в рейтинге вторичного рынка не только в текущем, но и в 2024 году. В целом незыблемом топ-20 марок в октябре наибольшую отрицательную динамику продемонстрировали подержанные Lexus и BMW – на 9-10% относительно сентября. В свою очередь объемы продаж иномарок, которые играют в наиболее бюджетных сегментах (Chevrolet и Daewoo), практически не меняются.

Можно добавить, что в отличие от рынка новых автомобилей, где бал давно правят кроссоверы, во вторичном сегменте наиболее востребованы седаны. Просто потому, что затраты на их приобретение и содержание остаются заметно меньше. Среди иномарок здесь лидерство сохраняет Kia Rio (11 597 а/м, - 2,6%). Эта модель остается высоколиквидной, сроки ее продажи в большинстве регионов не превышают 8-10 дней. Почти то же самое можно сказать о двух других моделях этого же сегмента: Ford Focus (11 388 a/м, -3,5%) и Hyundai Solaris (10 986 а/м, -4,7%). В пятерку лучших по популярности седанов традиционно входят также Toyota Corolla (10 035 a/м, -1%) и Volkswagen Polo (8 995 а/м, +3,2%). А в десятке седанов в октябре можно обнаружить Toyota Camry (8 089 а/м), Renault Logan (7 332), Volkswagen Passat (4 694), Mitsubishi Lancer (4 611) и Daewoo Nexia (4 268).

В целом по рынку весь текущий год первая двадцатка популярных марок остается неизменной по составу. Ближайший к «верхушке» китайский бренд – это Chery. Он лишь на 27-м месте в общем рейтинге и в октябре (3 775 машин) и за 10 месяцев 2023 года (34722), то есть пока его позиция практически не меняется. Больше всего сделок среди «китайцев» происходило в октябре с моделью Chery Tiggo T11 (819 машин), которая выпускалась с 2005 по 2016 год. Купить их можно в среднем за 600-700 тысяч рублей. Стать клиентом любой новой китайской модели продавцам T11 довольно затруднительно, так как сейчас их ждет трех-четырехкратная доплата. Невелика и относительно стабильна пока и общая доля «китайцев» на рынке с пробегом - всего 2,36% по итогам второго месяца осени. За российскими и японскими марками по-прежнему сохраняется больше половины рынка – 28% и 26% соответственно. Далее следуют немецкие, корейские и американские марки (14%, 13% и 7% соответственно). Итоги 10 месяцев 2023 года отличаются лишь тем, что российские и японские бренды поменялись долями рынка: накопительным итогом с начала года чаще всего в пробежном авторитейле продавались японские машины.

За 10 месяцев текущего года чаще по сравнению с аналогичным периодом прошлого чаще всего перепродавали машины марок Honda, BMW и Subaru (прирост продаж на 41-42%). Продажи лидера вторичного рынка, LADA, выросли за это время всего на 16%.

«Общий объем продаж во вторичном сегменте за 10 месяцев составил 5,6 миллиона машин. Это на 26% больше к аналогичному периоду 2022 года, когда годовой объем рынка проваливался ниже шести миллионов «штук». В текущем году авторитейлы ожидают повышение продаж подержанных машин в пределах 15-20%. Нынешнее падение рынка при благоприятных обстоятельствах в экономике может прекратиться уже в ноябре. В свою очередь рост продаж автомобилей с пробегом через официальные салоны будет заметно более весомым. По данным «АвтоБизнесРевю» по итогам I полугодия он уже составлял 42%. В целом за год, несмотря на наметившееся осенью снижение, в сегменте легковых подержанных автомобилей может состояться, по нашим оценкам, порядка 6,8-6,9 миллиона сделок», – Марина Дембицкая, руководитель «Открытие Авто (блок автобизнеса банка «Открытие»).

«Основными трендами первых 10 месяцев стали рост спроса на качественные автомобили с пробегом с продленной гарантией и возможность покупки в кредит. С рынка ушел большой сегмент зарубежных брендов, и не все их клиенты пересаживаются на китайские автомобили, но по-прежнему хотят покупать привычные им машины с гарантией и качественным обслуживанием. На нашем классифайде мы фиксируем повышенный интерес к проверенным автомобилям Toyota, KIA, Skoda, Hyundai и Renault. Поисковые запросы этих марок составляют порядка 50% от общего объема запросов», – Антон Ганжа, руководитель бренда Pango Cars.

Топ-20 популярных марок среди а/м с пробегом по итогам продаж октября 2023 года

№ Марка Октябрь 23 Сентябрь 23 Январь-октябрь 23 Октябрь 23 / сентябрь 23 1 LADA 143293 144389 1294953 -0,8% 2 Toyota 60055 62672 610436 -4,2% 3 Kia 32625 34266 327720 -4,8% 4 Nissan 28046 30038 281713 -6,6% 5 Hyundai 27755 28950 280322 -4,1% 6 Volkswagen 25425 26046 245822 -2,4% 7 Chevrolet 19784 19820 184244 -0,2% 8 Renault 19352 19815 190128 -2,3% 9 Ford 18723 19512 184531 -4,0% 10 Honda 16767 17955 178253 -6,6% 11 BMW 15739 17203 165670 -8,5% 12 Mitsubishi 14436 14964 141405 -3,5% 13 Mercedes-Benz 14341 15184 145630 -5,6% 14 Škoda 13345 13910 130049 -4,1% 15 Mazda 12606 13086 123141 -3,7% 16 Opel 11800 12231 111932 -3,5% 17 Daewoo 11239 11365 101958 -1,1% 18 Audi 9729 10462 99057 -7,0% 19 Lexus 5542 6157 58320 -10,0% 20 Subaru 5289 5542 52390 -4,6%

Топ-10 популярных иностранных седанов с пробегом по итогам продаж октября 2023 года