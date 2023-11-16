ИИ удалось превзойти нынешнюю систему прогнозирования погоды

Система Google оказывалась права в 90% случаев. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на зарубежное издание Financial Times.

Модель GraphCast на основе искусственного интеллекта (ИИ), представленная компанией Google, впервые превзошла по точности и скорости прогнозирования погоды систему ECMWF.

По данным издания, она была точнее в 90% случаев.

Обе программы работали с 1 380 показателями, включая температуру, давление, скорость и направление ветра, а также влажность на разных уровнях атмосферы.

Ранее Сбер опубликовал деловую программу международной конференции AI Journey 2023. Восьмая международная конференция «Путешествие в мир искусственного интеллекта» (AI Journey) пройдет с 22 по 24 ноября и будет посвящена передовым разработкам в области искусственного интеллекта (ИИ), их роли в новых научных открытиях, развитии бизнеса и общества, а также популяризации среди молодёжи. В этом году перед гостями и зрителями конференции выступят авторитетные международные спикеры из Индии, Китая, Бразилии, Малайзии, Индонезии, ЮАР и других стран.