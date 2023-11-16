Виртуальная Opencard банка «Открытие» названа лучшей картой для онлайн-шопинга

Виртуальная дебетовая Opencard банка «Открытие» возглавила рейтинг «Лучшие виртуальные карты для онлайн-шопинга в ноябре 2023 года» финансового маркетплейса «Выберу.ру».

Авторы исследования проанализировали условия дебетовых виртуальных карт топ-100 банков России по активам и выбрали 20 наиболее выгодных для онлайн-шопинга. При составлении рейтинга учитывались проценты начисления кешбэка у партнеров и в категориях, бонусы на все покупки и ограничение на их максимальный лимит. Дополнительно рассматривались стоимость выпуска и обслуживания карты, получение дохода на остаток по счету, максимальные лимиты переводов по карте, а также значимость банка на финансовом рынке.

По всем этим параметрам виртуальная дебетовая Opencard признана лучшей на рынке для онлайн-покупок.

Виртуальная Opencard — это расчетная банковская карта для действующих клиентов без физического носителя, с отдельным банковским счетом и всеми преимуществами обычной Opencard. Карта выпускается и обслуживается бесплатно. Виртуальной картой можно пользоваться, как и обычным пластиком и получать кешбэк до 1,5% за все покупки и до 10% в индивидуальных категориях, до 30% за покупки у партнеров.

Оформить виртуальную дебетовую Opencard можно в мобильном приложении или интернет-банке, а также в любом отделении «Открытия». Подробнее ознакомиться с обновленными условиями программы лояльности МАКС можно на сайте банка, для премиальных клиентов.