«Чтобы сформировать капитал, надо менять финансовые привычки»

«Важно честно ответить себе на вопросы: на что и сколько я трачу, от чего могу отказаться. Только изменив финансовое поведение, можно сэкономить часть средств и пустить их на формирование капитала», – заявил в интервью газете «Коммерсант» старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Руслан Вестеровский. Он рассказал о важных принципах управления личными финансами. Портал SIA.RU записал самые яркие цитаты.

«Сберегателей в России всё больше»

– Наши исследования показывают, что в России растет доля «сберегателей». Летом 2023 года 42% опрошенных россиян заявили, что регулярно или время от времени копят деньги. Вообще, есть четыре ступени пирамиды финансового благосостояния человека: подушка безопасности, страхование, гарантированные накопления и инвестирование.

«Формировать накопления надо регулярно и долго»

– Финансовая подушка безопасности — резерв, необходимый на случай непредвиденных обстоятельств. Ее размер должен быть рассчитан на поддержание привычной жизни в течение 3–6 месяцев. На подушку безопасности рекомендуется направлять не менее 10% дохода, если получили премию — 30%.

Только после того как будет создан резерв, можно заниматься гарантированными накоплениями. Формировать их надо регулярно и долго, рекомендуемый срок — 20–30 лет. Сумма ежегодных вложений в гарантированные накопления должна составлять не менее 5% дохода.

«Важно выработать привычку откладывать деньги»

– Надо изучить свои финансовые привычки и честно ответить себе на вопросы: на что и сколько я трачу, кому перевожу деньги, от чего могу отказаться и т. д. Изменив финансовое поведение, можно сэкономить часть средств и пустить их на формирование будущего капитала. Следующий шаг — выработать привычку регулярно откладывать деньги.

«При составлении инвестиционного портфеля надо думать медленно»

– Инвестирование — заключительная ступень финансового благосостояния. Но, прежде чем заняться инвестициями, надо учесть три важных момента. Во-первых, наметить горизонт планирования. Во-вторых, определиться с риском и доходностью. Классическая схема: 60% облигаций и 40% акций. В условиях турбулентности начинающему инвестору можно увеличить долю облигаций до 85–90%. В-третьих, изучить информацию о бумагах и «думать медленно». Составление инвестиционного портфеля должно занимать не меньше времени, чем выбор нового автомобиля. Важно познакомиться с финансовыми показателями компаний, отчетностью, изучить мнения аналитиков и т.д.

«100% гарантий нет»

– Важно понимать, что нет ни одного на 100% надежного инструмента размещения капитала. Поэтому важно диверсифицировать активы и уметь вовремя принимать решения. Или обратиться к профессиональным финансовым консультантам. Первые шаги легко и просто сделать в нашем приложении «СберИнвестиции». Там есть обучающие материалы, аналитика и простые инструменты, которые позволяются комфортно и понятно делать первые шаги в инвестициях.