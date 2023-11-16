Альфа-Банк запустил подбор ипотеки на основе искусственного интеллекта

Альфа-Банк запустил умный подборщик ипотеки — технологичный сервис, который позволяет предложить ипотечную программу под персональный запрос клиента.
Чтобы получить предложение, достаточно ввести срок, сумму ежемесячного платежа и заполнить короткую анкету на сайте банка. Умный подборщик предложит несколько вариантов в режиме сравнения — больше не нужно изучать ипотечные программы по отдельности и запоминать их параметры.
Пользователю останется лишь выбрать наиболее подходящий вариант и отправить заявку на ипотеку.
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