Альфа-Банк запустил подбор ипотеки на основе искусственного интеллекта

Альфа-Банк запустил умный подборщик ипотеки — технологичный сервис, который позволяет предложить ипотечную программу под персональный запрос клиента.

Чтобы получить предложение, достаточно ввести срок, сумму ежемесячного платежа и заполнить короткую анкету на сайте банка. Умный подборщик предложит несколько вариантов в режиме сравнения — больше не нужно изучать ипотечные программы по отдельности и запоминать их параметры.

Пользователю останется лишь выбрать наиболее подходящий вариант и отправить заявку на ипотеку.