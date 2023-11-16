Новости

Кибернеделя выгоды: Дальневосточный банк предлагает пакеты РКО и бизнес-карту за полцены до 30 ноября

Акция «Кибернеделя» для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц проходит в Дальневосточном банке с 23 по 30 ноября.

В эти дни как новые, так и действующие клиенты Банка могут воспользоваться специальным предложением и, при подключении пакетов услуг «Бизнес Лайт», «Бизнес», «Бизнес Плюс» и «Премиум» на 3 или 6 мес., внести только 50% стоимости пакета. Скидка распространяется также на бизнес-карту и дает возможность получить годовое обслуживание за половину стандартной стоимости. Заявки на подключение акционных тарифов и выпуск карты со скидкой на обслуживание принимаются через сайт банка или Витрину услуг в системе ДБО.

Читайте также:

Почему падают акции Сегежи
15 ноября 2023
«Вертолеты России» поставят 15 вертолетов для авиакомпании «ЮТэйр»
15 ноября 2023

«Пакеты расчётно-кассового обслуживания нашего Банка включают в себя наиболее востребованные услуги, необходимые юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям – открытие и ведение расчётного счета, интернет-банк и мобильное приложение, а также выпуск облачной электронной подписи, возможность совершения платежей контрагентам в другие банки и физлицам без комиссии. «Кибернеделя» - отличный способ выбрать нужный тариф от Дальневосточного банка и начать пользоваться им с большой экономией», - прокомментировал Иван Бабенко, начальник департамента клиентского бизнеса АО «Дальневосточный банк».

Подробная информация и условия акции – в офисах Банка и на сайте.
Реклама. АО "Дальневосточный банк". Дополнительный офис 45 в г. Иркутске . Дальневосточный банк erid:LdtCK9cnt

/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Бизнес о кризисе 2023":
Все материалы сюжета (700)


Реклама на сайте

Соцсети и бизнес
В каких соцсетях бизнес размещает рекламу
Как бизнесу работать в соцсетях? 9 вопросов Александру Откидачу
Ни денег, ни результата. Лора Кузнецова о том, как не дать соцсетям «проглотить» рекламный бюджет
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес