Максимум отдыха — минимум забот. Дальневосточный банк предложил страховку от ГСК «Югория»

Что современный путешественник покупает в первую очередь – иногда прежде билетов и чемодана? Туристический страховой полис. Продуктов в этой сфере достаточно, и все они различаются по своему наполнению. Но что делать, если хочется приобрести такой полис, с которым можно позволить себе активный отдых в любой стране мира, медицинскую помощь при необходимости и при этом заплатить весьма небольшую сумму? Купить страховку в Дальневосточном банке от ГСК «Югория».

«Данный продукт вы можете оформить, уже находясь за рубежом. Кроме того, полис подходит для получения визы в страну назначения. Он покрывает медицинские и немедицинские расходы в поездке на сумму до € 100 000 (в частности, включена диагностика и лечение COVID-19) и действует по всему миру, включая Россию, начиная с 300 км от постоянного места жительства. Возраст застрахованного лица может варьироваться от 0 до 80 лет», - прокомментировала Татьяна Туранова, начальник Департамента розничного бизнеса АО «Дальневосточный банк».

Стоимость годичного полиса составит 9900 рублей, включая НДС. Держатели банковских карт Дальневосточного банка могут оформить продукт через систему «Интернет-офис». После оплаты полис будет доступен в разделе «Письма». Исключения из страховой программы, подробности и алгоритмы действий при наступлении страхового случая – по ссылке.

Справка: Акционерное общество «Группа страховых компаний «Югория» основана в 1997 г. Универсальная страховая компания, предоставляющая широкий спектр страховых услуг. Компания осуществляет деятельность по 23 видам страхования и по перестрахованию. Является лауреатом ряда престижных профессиональных и финансовых премий: «Золотая Саламандра», «Финансовая Элита», «Российский Финансовый Олимп» и др.