Клиенты Дальневосточного банка могут подключить QR-эквайринг WeChat Pay

Пожалуй, ни один регион России не может похвастаться таким количеством туристов из Китайской Народной Республики, как Дальний Восток. Интерес иностранных гостей к федеральному округу не ограничивается достопримечательностями – туристы из Поднебесной с удовольствием запасаются российскими товарами массового потребления, справедливо полагая, что они обладают высокими качественными характеристиками. Современному бизнесу, нацеленному на непрерывное развитие, Дальневосточный банк предлагает подключить QR-эквайринг электронных кошельков Wechat Pay и, тем самым, обеспечить своим покупателям привычный способ оплаты товаров и услуг.

«QR-эквайринг Wechat Pay мы включили в список наших услуг для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, опираясь на официальную статистику о росте туристического потока из Китая в регионы Дальнего Востока. Сейчас предоставление китайским клиентам такого сервиса – это не просто расширение возможностей своего бизнеса, но и способ повышения доверия иностранных покупателей и партнёров, большинство из которых пользуется Wechat Pay как внутри своей страны, так и в заграничных поездках», - считает Татьяна Туранова, начальник департамента розничного бизнеса АО «Дальневосточный банк».

Для приема оплат клиенту потребуется только смартфон или планшет с установленным на нем мобильным приложением Sendy POS. Подключить эквайринг WeChat Pay очень просто – отправьте онлайн-заявку на сайте банка, через контактный центр или в офисе банка, дождитесь звонка нашего специалиста, узнайте всю необходимую вам информацию и приходите в офис банка для подписания договора.