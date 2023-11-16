Группа ПСБ запустила новый бренд «ПСБ | Благосостояние» для инвестиционных продуктов и услуг

Группа ПСБ объявила о запуске нового бренда «ПСБ | Благосостояние», под которым в формате комплексной экосистемы будут развиваться инвестиционные продукты и услуги для частных клиентов.



«Кардинальные перемены, которые переживают в последние годы финансовые рынки, новые инфраструктурные решения, всплеск интереса россиян к инвестициям требуют не просто адаптации, но и новых, проактивных подходов в бизнесе. Экосистема под брендом «ПСБ | Благосостояние» — наш ответ на вызовы нового времени. В рамках экосистемы инвестиционных продуктов мы реализуем новую сервисную модель бизнеса: клиенты получают комплексное продуктовое предложение для решения персональных инвестиционных задач. Обновленный личный кабинет, цифровая отчетность, программа лояльности «Клуб Благосостояния» – все это выводит «ПСБ | Благосостояние» на новый уровень клиентского сервиса, делает продуктовой фабрикой для частных инвесторов внутри группы ПСБ», - сказал старший вице-президент, директор департамента управления благосостоянием ПСБ Алексей Жоголев.

Экосистема объединила целый спектр продуктов и сервисов для частных инвесторов, таких как брокерское обслуживание, паевые инвестиционные фонды, механизмы инвестиций в драгоценные металлы, инструменты финансового планирования, инвестиционное консультирование и многое другое. Проект «Школа инвестора» поможет повысить уровень знаний по управлению личными финансами не только новичкам фондового рынка, но и опытным инвесторам. Новая сервисная модель поддержки по продуктам благосостояния предусматривает предоставление полного спектра услуг в формате единого окна, что экономит время и ресурсы клиента и обеспечивает максимально персонализированный подход, основанный на индивидуальных потребностях и предпочтениях частных инвесторов.

Для айдентики и фирменного стиля нового бренда выбран лаконичный стиль с глубокой цветовой гаммой. Логотип и бренд-платформа отражает главные ценности бренда – надежность, безопасность, ответственность, лидерство. А простая навигация и функциональный удобный интерфейс раздела «ПСБ | Благосостояние» на сайте банка позволяет клиентам быстро изучить необходимую информацию и сделать выбор.