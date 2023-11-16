ПСБ повысил ставки по вкладам до 15%

ПСБ повысил ставки по срочным вкладам для розничных клиентов до 15% годовых, по накопительным счетам - до 14,5%.

Максимальную ставку 15% клиент получает при размещении новых средств на сумму от 3 млн рублей во вклад «Сильная ставка» сроком на три года. Доходность по вкладу при размещении средств на полгода составит 14% годовых, на год - 13%.

При размещении средств на полгода на депозите «Мой доход» ставка составит 13,5% годовых, на год – 12,5%. Для пенсионеров и зарплатных клиентов действует надбавка к ставке в размере 0,1 п.п. при размещении средств от 100 тысяч рублей.

По вкладу «Моя выгода» доходность в зависимости от срока размещения составит максимально 13% годовых. По депозиту с пополнением «Моя копилка» клиент может получить доход до 10,6 % годовых, по вкладу с пополнением и частичным снятием «Мои возможности» - до 9,6 %. Любой из этих вкладов можно открыть на срок от 6 месяцев до двух лет.

По накопительному счету «Акцент на процент» ставку 14,5% годовых получают клиенты, которые размещают на счете до 1 млн рублей, активно пользуются любой картой ПСБ, оплачивая покупки на сумму от 100 тысяч рублей ежемесячно. Такую же ставку получают участники премиальных программ при размещении на накопительном счете до 1,5 млн рублей и аналогичной сумме расходов по карте. Базовая ставка по накопительному счету «Акцент на процент» составляет 9% годовых, при оплате картой ПСБ покупок на сумму от 10 тысяч до 100 тысяч рублей клиент получит до 13,5% годовых.

Также максимальная ставка 14,5% годовых действует при открытии накопительного счета «Про запас» для клиентов, которые последние три месяца не открывали накопительных счетов в ПСБ или суммарный остаток по всем их счетам не превышает 1 тысячи рублей. Базовая процентная ставка по счету «Про запас» составляет 9% годовых.

По накопительному счету «Безлимитный» действует ставка 12% годовых при размещении суммы от 5 тысяч рублей.