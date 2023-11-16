Пассажиропоток аэропорта Братск увеличился на 15 %

С января по октябрь 2023 года услугами воздушной гавани северной столицы Иркутской области воспользовались более 210 тыс. пассажиров. Это на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба компании.

Фото пресс-службы аэропорта Братск.

– Добиться таких результатов помогло в первую очередь введение новых регулярных рейсов в Новосибирск и Иркутск. Наряду с утренним рейсом в Новосибирск и вечерним в Иркутск, которые выполнялись и в прошлом году, на этих направлениях добавились дневные рейсы. Они оказались очень востребованными, – отметил генеральный директор аэропорта Братск Сергей Корытов.

Наиболее популярным у пассажиров направлением остается Москва, на втором месте – Новосибирск, на третьем – Иркутск.

Напомним, что весной 2023 года у аэропорта Братск появился новый инвестор – компания, входящая в структуру РУСАЛа. В планах компании – расширить маршрутную сеть и построить новый терминал, концепция которого сейчас в разработке.

Ранее о масштабной реконструкции Братского аэропорта заявила заместитель генерального директора по связям с общественностью Эн+ (компания владеет контрольным пакетом РУСАЛа) Вера Курочкина. Она подчеркнула, что у компании «амбициозные планы по развитию целой сети аэропортов – в Братске, Иркутске, Тайшете и Усть-Илимске. Мы хотим, чтобы они стали мощными транспортными хабами с высоким уровнем сервиса и комфорта».