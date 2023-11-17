Введение эскроу-счетов для ИЖС может привести к удорожанию загородной недвижимости на 30%

Причинами такого исхода инициативы по обязательному открытию эскроу-счетов застройщиками эксперты называют юридическую неопределенность нового закона, увеличение расходов для строительных компаний и банков, а также возможное увеличение сроков строительства.

Подготовленный Министерством строительства РФ документ о возможности открытия эскроу-счетов для строительства частных домов стал для российского рынка важным шагом на пути к обеспечению защиты прав дольщиков и обелению рынка.

Однако, по словам, креативного директора СК “Дачный Сезон” Тимура Дасаева, инициатива требует доработок и может привести к повышению стоимости загородных домов.

– Новый законопроект является важным шагом к обелению рынка, но нельзя забывать, что он требует уточнений в части регулирования и контроля за использованием средств с эскроу-счетов. Отсутствие четкого определения стандартов отчетности застройщиков по использованию средств с эскроу-счетов, большой объем операций и необходимость привлечения специализированных экспертов снижает эффективность мер по обелению рынка. Остаются и неясности относительно порядка и условий возврата средств дольщикам в случае различных форс-мажорных обстоятельств или прекращения строительства, а также в отношении защиты банков от неправомерного использования средств недобросовестными подрядчиками, — подчеркнул эксперт.

Он добавляет, для потребителей внедрение эскроу-счетов в ИЖС означает риск возможного повышения на 20-30% и даже 40% и так увеличивающейся стоимости загородных домов.

Этому способствует необходимость застройщиков привлекать дополнительные источники финансирования на период строительства дома с применением эскроу-счетов, что увеличивает их затраты и отражается на финальной цене возведения дома. К росту цен может привести и уменьшение конкуренции в отрасли, связанное с возникающими трудностями с доступом к финансированию и открытию эскроу-счетов у малых строительных компаний.

Эскроу-счета в ИЖС позволят обеспечить безопасность и защиту прав всех сторон в сделке по ИЖС, вытеснив при этом, вероятнее всего, мелких игроков, считает эксперт.