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Муниципальные учреждения Бодайбо задолжали 2,4 млн рублей бизнесу

​Прокуратура Бодайбо проверила соблюдение прав предпринимателей при предоставлении услуг для муниципальных нужд. В рамках инспекции были выявлены нарушения, рассказала пресс-служба надзорного ведомства.

Установлено, что муниципальные учреждения заключили контракты с коммерческой организацией на поставку тепла, а также водоотведение и водоснабжение. Поставщик свои обязательства выполнил, однако заказчики задолжали организации деньги.

После выявления этого факта руководителям муниципальных учреждений были вынесены представления. Мера оказалась эффективной: сейчас долги на сумму более 2,4 млн рублей погашены.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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