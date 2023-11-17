В России с начала года капитально отремонтировали более 23 тысяч многоквартирных домов

Благодаря реализации региональных программ капитального ремонта в России ведется масштабное обновление жилищного фонда. С начала 2023 года отремонтированы многоквартирные дома общей площадью 98,5 млн квадратных метров, рассказали в пресс-службе кабмина.

«Капитальный ремонт домов является важным системным процессом, который способствует поддержанию жилого фонда в надлежащем состоянии. С начала 2023 года в регионах отремонтировали 23 262 многоквартирных дома, в которых проживают порядка 3,85 млн россиян», – сказал заместитель председателя правительства страны Марат Хуснуллин.

По этой программе в многоквартирных домах обновляют конструктивные элементы зданий, в том числе инженерные коммуникации, крыши, фасады, лифтовое оборудование. Данная деятельность способствует продлению срока эксплуатации многоквартирных домов.

Программа реализуется на территории 85 субъектов РФ.