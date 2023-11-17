Первый единый экоцентр появился в Иркутске: зачем он нужен

В Иркутске появился первый единый экоцентр – он называется «Добрые вещи». Его посетители могут реализовать на практике навыки экологической жизни и приобрести новые, сообщается в тематической группы организации «ВКонтакте».

Например, здесь можно недорого купить различные вещи – все вырученные с продаж пойдут на содержание организации и благотворительные программы. Кроме того, есть возможность сдать вторичное сырье на переработку, а также с помощью сотрудников получить советы, как жить экологичнее.

Кроме того, сюда можно прийти со своей емкостью и по приемлемым ценам приобрести стиральный порошок, мыло, шампунь, а также предметы, сделанные своими руками.

Здесь же будет работать коворкинг – пространство на 40 человек, в котором экоактивисты могут бесплатно заняться полезными делами.

В настоящее время экоцентр работает по двум адресам – на улице Академической, 74 в Свердловском районе, а также на улице Муравьева, 13 в Ленинском районе.