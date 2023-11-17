Доллар уже 89, но падающая нефть может оказать давление на рубль

Рубль в четверг с утра продолжил активно укрепляться, обновив четырехмесячный максимум. Доллар опускался ниже 88,6 руб., евро приближался к 96 руб., юань — к 12,2 руб. Однако во второй половине дня российская валюта растеряла более половины дневного плюса.

– Ухудшение ситуации на рынке сырья может постепенно увеличивать давление на рубль, особенно после окончания налогового периода, – отмечают в своём отчёте эксперты БКС Мир инвестиций.

Нефтяные цены ускоряют снижение, в четверг котировки обновили четырехмесячные минимумы: Brent приблизилась к $77, WTI опустились к $72,6, потери превышают 5%. Многие металлы также остаются около самых низких за несколько лет уровней. Спровоцировать очередную волну распродаж на сырьевом рынке могла слабая статистика по американской экономике. Появились опасения, что долгосрочные перспективы мировой экономики и сырьевого спроса серьёзно ухудшаются.

Мнения о том, что будет дальше, расходятся. Эксперты ПСБ считают, что «прохождение отметки 90 руб./за доллар технически способно открыть пространство для снижения в направлении 83-85 руб. ближе к налоговым выплатам 28 ноября».

Некоторые аналитики сомневаются в возможностях сильного укрепления рубля. По словам директора компании «Центум» Сергея Малых, «особо укрепляться некуда». Хотя топовых экспортёров и обязали продавать валютную выручку, но судя по отчётам ЦБ, это несущественно сказалось на объемах продаж. Пока меры ЦБ больше подействовали на продажи валюты физиками.

На стороне укрепления рубля играют нормативы продажи валютной выручки, жесткая денежно-кредитная политика и постепенное ослабление импорта, выглядящее естественным в условиях высоких процентных ставок.