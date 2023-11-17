Российская экономика вышла на уровень февраля 2022 года

Ключевые сектора российской экономики адаптируются, а в некоторых случаях и полностью восстанавливаются после беспрецедентных международных санкций, пишет зарубежное издание Bloomberg.

Годовой рост экономики в третьем квартале ускорился до 5,5% с 4,9% в предыдущем квартале, сообщила Федеральная служба статистики в среду. Результат, ставший самым быстрым за более чем десятилетие, если не считать скачка, когда Россия вышла из ковидной просадки, превзошел ожидания всех экономистов, опрошенных агентством Bloomberg.

Отскок демонстрирует пределы действия санкций.

Банковский сектор России – один из самых ярких примеров того, как экономика преодолевает последствия санкций. Крупнейший российский банк, ПАО «Сбербанк», который наряду со всеми основными игроками включен в список санкций США и ЕС и отрезан от системы международных платежей SWIFT, в этом году может получить рекордную рублевую прибыль.

По мнению зарубежных аналитиков, в начале четвертого квартала 2023 года российская экономика достигнет досанкционного уровня.

Драйверами этого восстановления стали благоприятные цены на энергоносители, фискальный импульс в масштабах COVID и свободные условия кредитования, благодаря которым розничные и корпоративные кредитные портфели расширились примерно на 20% по сравнению с предыдущим годом.