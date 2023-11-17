Сеть магазинов «ХлебСоль» уже 9 лет поддерживает модель ежедневно низких цен

В 2014 году в Иркутске открылся первый дискаунтер «ХлебСоль», сеть входит в группу компаний «Слата». С тех пор сеть разрослась до 285 магазинов, которые ежедневно встречают 200 тысяч покупателей в Иркутской области, Забайкальском крае и Республике Бурятия. О том, как за эти годы изменилась сама сеть, ее покупатели и что интересного можно найти на полках дискаунтеров «ХлебСоль», рассказали руководитель отдела маркетинга Анатолий Лобанович и руководитель отдела по связям с общественностью Яна Абалымова.

Тогда, в 2014 году, формат дискаунтера был для покупателей еще совсем незнакомым. При этом сеть «ХлебСоль» относится к так называемым soft-дискаунтерам. Это значит, что на выбор всегда есть более 1500 товаров, из них порядка 30% предложений под собственными торговыми марками в доступном ценовом сегменте. Магазины небольшие, но светлые и уютные, с комфортными условиями для покупок.

– Мы закрываем все основные и важные потребности покупателя, – рассказал руководитель отдела маркетинга Анатолий Лобанович. – В среднем, у нас есть 1 – 2 ответа на каждый покупательский запрос. Безусловно, есть магазины, где ассортимент шире или отличен в виду особенностей территории и запроса покупателей.

Высокий оборот товаров и объем продаж, позволяет сети добиваться хороших «входных» цен от поставщиков и держать розничные цены ниже рыночных в среднем на 10%. «ХлебСоль» предлагает товары в простой упаковке и собственные торговые марки, что позволяет не переплачивать за упаковку и продвижение известного бренда. А процессы и коммунальные затраты максимально оптимизированы, что позволяет не закладывать компенсацию высоких операционных расходов в наценку на товар.

За 9 лет работы изменились и сами магазины, и их покупатели. Сейчас такие дискаунтеры можно встретить в каждом дворе, причем не только в городах, но и в маленьких населенных пунктах. Ассортимент учитывает также и локальные потребности покупателей.

Кстати, эксперты сети действительно исследуют покупателей. Так, за несколько последних лет изменился их средний возраст. Теперь это более молодые люди в возрасте 35 – 45 лет, причем чаще стали приходить мужчины. Изменился и статус покупателей: не только домохозяйки и пенсионеры, а работающие люди, служащие, в том числе и руководители. Конечно, в соответствии с запросами меняется и ассортимент. Например, для формата дискаунтера совсем не свойственно завозить манго, однако именно этот экзотический фрукт пользовался в этом сезоне большим спросом. Чтобы покупатель всегда оставался доволен, меняется и качество сервиса.

Для дискаунтеров вообще не типично такое отношение к свежим фруктам и овощам, но именно в «ХлебСоли» всегда можно найти не только основной набор, но и довольно редкие позиции. Например, несколько сортов винограда.

Еще одна категория товаров, которая уже давно полюбилась покупателям, – продукты под собственными торговыми марками сети. Например, «Птичка», «Простой выбор», РОСТ, «Гурмиссимо», «Берем Бережем», «Сладорино» и другие. Всего около 460 позиций! Самые популярные товары для покупок – сахар, куриные яйца и молоко, батоны, подсолнечное масло и водка. А в преддверии новогодних праздников обязательно стоит обратить внимание на консервацию: кукуруза, зеленый горошек, ананасы и даже манго ничем не отличаются от продукции известных брендов, но стоят гораздо дешевле.

Кроме продовольственных товаров в магазинах «ХлебСоль» всегда можно найти и полезные бытовые мелочи, и сезонные товары. Например, летом это были товары для дачников, потом для домашних заготовок, а сейчас уже появились новогодние украшения. Всегда можно приобрести посуду для приготовления, товары для детей, косметические средства, бытовую химию. Ассортимент постоянно обновляется и дополняется, в том числе товарами собственных торговых марок, местных производителей, а также импортом.

Кстати, формат дискаунтера вовсе не означает, что в «ХлебСоли» не бывает скидок. Каждый понедельник действуют скидки до 35% на хлеб собственного производства. Есть дни недели, когда снижаются цены - в четверг на свежемороженую курицу, а с пятницы по воскресенье на свежемороженую рыбу. Постоянно действуют сезонные каталоги, а специально для акций привозятся интересные новинки.

– Для наших покупателей мы постоянно проводим различные акции, – рассказала Яна Абалымова. – Так, этим летом все наши покупатели, у которых есть свой огород или подворье, смогли принять участие в конкурсе «Хлебосольный дачник». Можно было похвастаться своими достижениями на приусадебном участке и получить приятные призы. А с 7 ноября действует традиционная ко дню рождения сети акция «Хлебосольная мания» – при покупке от 600 рублей и товара-партнера акции покупатель получает карту, по которой обязательно получит подарок. Будет 9 победителей, которые получат денежный приз (50 тысяч рублей), технику для кухни, электронику, подписку на онлайн-кинотеатры и другие приятные подарки.