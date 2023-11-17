Документы об образовании переведут в цифру

Рособрнадзор уже разрабатывает дорожную карту на 2024–2027 годы. Об этом узнали «Известия».

Рособрнадзор подготовил проект постановления правительства, согласно которому в 2024 году будет проведен эксперимент по созданию цифровых документов об образовании и квалификации, а также по включению их в единый реестр. Сейчас идет период общественного обсуждения документа, который продлится до 27 ноября.

Эксперимент должны провести с 15 марта по 31 декабря 2024 года в три этапа. До 31 мая создадут механизм формирования цифровых документов об образовании и квалификации в едином реестре, до 31 сентября дипломы и аттестаты должны появиться в личном кабинете на едином портале госуслуг, до 31 декабря «Единый реестр цифровых документов об образовании» должен быть введен в эксплуатацию.

В эксперименте участвуют 279 школ, гимназий и лицеев, 260 техникумов, колледжей и училищ и 61 университет. Также участниками эксперимента, кроме Рособрнадзора, станут Минцифры, Минпросвещения, Минобрнауки, Минкультуры и Минздрав.

В Рособрнадзоре рассказали «Известиям», что пилотный проект по формированию электронных документов об образовании и квалификации начался еще в 2021 году и уже коснулся школьных аттестатов и дипломов о высшем образовании, сейчас к нему добавляют дипломы о среднем профессиональном образовании.

Ранее стало известно, что лишь трети российских предпринимателей пригодился диплом о высшем образовании. Пятая часть (22%) отметила, что им оказался нужен опыт, полученный от своих предыдущих руководителей. В спорных ситуациях 33% предпочитают прислушиваться к советам знакомых бизнесменов, а 26% вспоминают, чему их учили в университете. При этом опыт известных предпринимателей, чьи истории часто встречаются в современных медиа, вдохновляет каждого десятого часть респондентов.

В ходе исследования выяснилось, что 42% российских предпринимателей считают недостаточными свои знания для эффективного управления своим делом. При этом желание получить дополнительное предпринимательское образование есть у трети опрошенных руководителей. Сделать это мешает отсутствие свободного времени (так отвечают 29% респондентов) и денег (28%).

Примечательно, что ровно половина опрошенных (50%) хотели бы пройти такое обучение именно в России. К зарубежному управленческому образованию присматриваются лишь 34%, в то время как оставшаяся часть респондентов затруднилась ответить на этот вопрос.