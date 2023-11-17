Форум по развитию ИТ-отрасли пройдет в Иркутске

Третий форум iDigital-38 состоится в Доме молодежи 27-28 ноября при поддержке правительства Иркутской области. На нем обсудят вопросы развития ИТ-индустрии, практики по цифровой трансформации бизнеса в реальных секторах экономики. На форуме подведут итоги конкурса ИТ-проектов, проводимого для студентов и школьников. За лучшие идеи предусмотрены денежные премии. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

Особое внимание уделят школьникам и студентам. Ребятам расскажут о способах получения первого опыта в реальных ИТ – проектах, помогут определиться с выбором места для прохождения эффективной производственной практики. Также с молодежью поделятся опытом успешного старта карьеры в ИТ с нуля.

На форуме за круглым столом обсудят опыт цифровой трансформации региона с учетом современных ИТ-трендов. К дискуссии подключатся представители крупных компаний региона.

Организаторами мероприятия выступают министерство цифрового развития и связи Иркутской области, группа компаний «Форус», Иркутский национальный исследовательский технический университет.