Расходы в 2024 году сократит каждая вторая компания

Под сокращение в первую очередь попадет маркетинг, пишет Forbes со ссылкой на опрос сервиса «Актион Финансы».

Каждая вторая российская компания сократит расходы в 2024 году. Из них треть – в пределах 10%, 13% – на 20-30%, еще 2% – на 40-50%.

Большинство респондентов (89%) планирует в первую очередь сократить маркетинговые расходы. Из них почти половина откажется от раздачи сувенирной продукции с логотипом компании, треть – от листовок и наружной рекламы, 28% – от профильных выставок и конференций, 26% – от маркетинговых исследований.

Еще 15% заморозят запуски новых продуктов, 10% – продвижение товаров, 7% – расширение маркетинговых каналов. Только 11% респондентов не намерены снижать затраты на маркетинг. Затраты на зарплаты планирует сократить лишь 5% компаний.

Ранее стало известно в каких соцсетях бизнес размещает рекламу. Чаще всего предприниматели размещают рекламу в Facebook (45%) и Instagram (около 40%) – обе соцсети принадлежат Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена. Чуть больше трети респондентов назвали своей площадкой для продвижения TikTok.

Каждый третий российский бизнес продолжает продвигаться в запрещенных соцсетях. Среди российских площадок для продвижения предприниматели чаще всего выбирали VK, затем идут «Яндекс. Директ» и Avito. 22% респондентов назвали Telegram.