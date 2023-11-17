Каждая пятая сделка по покупке недвижимости в этом году — за собственные средства

Больше всего сделок за свои средства совершается в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

Аналитики Домклик проанализировали сделки без ипотеки Сбера за 2023 год и составили топ-10 городов-миллионников, в которых чаще всего оформлялись сделки с недвижимостью за свои средства.

Безусловным лидером по количеству сделок без ипотеки стала Москва (35,2 тыс.). На втором и третьем месте - Санкт-Петербург (13,1 тыс.) и Екатеринбург (6,7 тыс.). В пятерку лидеров также вошли Уфа (4,5 тыс.) и Новосибирск (3,5 тыс.).

«Всего за неполные 11 месяцев 2023 года было заключено более 226 тыс. сделок с недвижимостью за собственные средства на общую сумму 2,6 млрд рублей. Доля таких сделок в общем массиве сделок Сбера составляет 21%, то есть сегодня каждая пятая наша сделка — неипотечная», - Алексей Лейпи, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка.

Топ-10 городов РФ по количеству сделок за свои средства в 2023 году