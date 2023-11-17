Игорь Кобзев на ВДНХ рассказал о значимых проектах Иркутской области

Губернатор Игорь Кобзев открыл День Иркутской области на Международной выставке-форуме «Россия». 17 ноября для посетителей ВДНХ Приангарье приготовило обширную деловую и культурную программу. В своем вступительном слове значение региона для всей страны, а также создание благоприятных условий для проживания в Иркутской области отметила заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ, сенатор Совета Федерации Инна Святенко.

Фото с сайта правительства Иркутской области

– В прошлом году в Совете Федерации прошли Дни Иркутской области. Очень много было задач поставлено. Но прошло меньше года, и мы видим, что часть из них решена. Есть уникальные проекты региона, которые уже пытаются тиражировать в других территориях. Что касается социального направления, сегодня правительством и губернатором региона огромная работа ведется для того, чтобы люди приезжали в Иркутскую область, – сказала сенатор Совета Федерации Инна Святенко.

Игорь Кобзев подчеркнул, что Иркутская область – это мощный промышленный потенциал и высокотехнологичные производства. Здесь производят 38% российского алюминия, 28% ПВХ, 26% целлюлозы. В области реализуются масштабные и амбициозные промышленные и социальные проекты. Сегодня на стадии реализации – свыше 180 только средних и крупных инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций более 3 трлн рублей. За последние три года отчисления в федеральный бюджет выросли в восемь раз. Сегодня это более 1,7 млрд рублей.

– Регион не стоит на месте, он постоянно развивается. В области реализуются масштабные и амбициозные промышленные и социальные проекты. Проекты, которые позволяют создавать высокооплачиваемые рабочие места и условия для комфортной жизни людей, – сказал Игорь Кобзев.

Выдающиеся достижения региона, представленные на выставке-форуме «Россия», обусловлены вниманием президента Российской Федерации Владимира Путина. Среди них запуск Ковыктинского газоконденсатного месторождения, самого крупного в стране. Старт работе комплекса в декабре прошлого года дал президент. При сооружении участка «Ковыкта – Чаянда» построен уникальный 1,5-километровый переход под рекой Леной с самым большим перепадом высот между точками входа и выхода – почти 160 метров. Этот рекорд занесен в Книгу рекордов России.

При поддержке главы государства и Министерства обороны 1 сентября этого года было открыто Иркутское суворовское училище, первое и единственное в Сибири. В учебном корпусе оборудован интерактивно-образовательный комплекс воздушно-космических сил, установлен летный тренажер-27, пульт управления беспилотными летательными аппаратами, купол мини-планетария. На сегодня такой центр есть только в Иркутске.

На Иркутском авиационном заводе собирают новейший пассажирский лайнер МС-21, полностью укомплектованный деталями российского производства, включая двигатель.

По поручению президента РФ идут работы по ликвидации накопленного вреда от производств в Усолье-Сибирском и Байкальске. Уже проведена огромная работа, благодаря которой снят режим ЧС в Усолье-Сибирском: демонтированы 260 надземных и 262 подземных сооружений. Байкальск сегодня постепенно превращается в экогород. На территории бывшего комбината уже действует Всероссийский молодежный экологический кампус ЭКО.ЦЕХ.

Благодаря поддержке президента Российской Федерации Владимира Путина в Иркутской области идет успешная реализация 12 национальных проектов. На эти цели с 2020 года было выделено более 130 млрд рублей (в том числе из федерального бюджета – более 77 млрд рублей, из областного – 45 млрд рублей). В результате в нашем регионе построено и отремонтировано более 700 объектов социальной и инженерной инфраструктуры. Среди них – 20 школ, 25 детских садов, девять спортивных объектов, более ста объектов здравоохранения, более 400 новых дорог и мостов.

Губернатор Игорь Кобзев отдельно отметил труд иркутских инженеров, врачей, учителей, космонавтов, ученых, артистов и деятелей культуры. Глава региона подчеркнул, что эти люди – настоящий золотой запас страны.

Глава Приангарья также провёл телемост с молодежью Иркутской области, в ходе которого поделился своими впечатлениями от выставки, а также ответил на вопросы.

В День Иркутской области гостей выставки-форума ждут показ национальных костюмов, гастрономический фестиваль, творческое соревнование губернаторского симфонического оркестра Иркутской филармонии и Омского академического симфонического оркестра и другие мероприятия. Кроме того, среди гостей разыграют путевки на Байкал. Миллионному посетителю международной выставки вручили три билета на балет «Щелкунчик» в Большой театр. Также на форуме будут подписаны соглашения о сотрудничестве с инвесторами, общественными организациями и другими субъектами РФ.

Дни регионов на Международной выставке-форуме «Россия» продлятся с 9 ноября по 14 января. Каждый готовит свою образовательную, культурную и деловую программы.

Международная выставка-форум «Россия» – это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. В течение всего времени проведения выставки гостей ждут культурно-развлекательные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Международная выставка-форум «Россия» продлится до 12 апреля 2024 года.