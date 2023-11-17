Иркутская область подписала соглашения о сотрудничестве с регионами Сибири на ВДНХ

Иркутская область намерена развивать торгово-экономическое, научно-техническое и культурное взаимодействие с регионами Сибири. В рамках работы Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ Приангарье заключило соответствующие соглашения с Новосибирской и Томской областями, а также с Республикой Алтай.

Фото с сайта правительства Иркутской области

Перспективы взаимодействия губернатор Иркутской области Игорь Кобзев обсудил с главами этих регионов во время личных встреч в День Сибирского федерального округа, который состоялся на ВДНХ 16 ноября.

Стороны договорились заключать соглашения по отдельным направлениям сотрудничества, обмениваться опытом и экономической, научно-технической и правовой информацией, готовить совместные обзоры развития политико-правовой, экономической, социальной и инвестиционной ситуации на территориях сторон, организовывать и проводить конференции, совещания выставки и другие мероприятия, направленные на расширение и укрепление взаимовыгодного сотрудничества.

Подписи под документами поставили губернатор Приангарья Игорь Кобзев и губернатор Новосибирской области Андрей Травников, губернатор Томской области Владимир Мазур, губернатор Республики Алтай Олег Хорохордин.

Кроме того, подписан план мероприятий для реализации соглашения, которое заключили Иркутская область и Омская область во врем Петербургского международного экономического форума минувшим летом. Подписи под документом поставили Игорь Кобзев и глава Омской области Виталий Хоценко. План на 2023-2028 годы предусматривает организацию взаимных визитов официальных делегаций регионов, обмен информацией об ассортименте продукции, выпускаемой на территории регионов, содействие хозяйствующим субъектам, а также другие мероприятия в производственной, туристической, культурной, экологической, образовательной и других сферах.

– Сегодня абсолютно точно можно говорить о том, что регионы Сибири могут стать не только центром промышленного развития страны, но и опорными регионами для наращивания экспорта. О необходимости развития наших регионов сегодня говорят все чаще на различных крупных площадках. Подписание соглашений между нашими регионами – важный шаг в развитии СФО, – подчеркнул губернатор Игорь Кобзев.