9% иркутян продлят новогодние каникулы отпусками и отгулами

Каждого десятого работающего разозлит решение коллеги взять отпуск в конце декабря. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения из Иркутска.

9% иркутян планируют продлить январские каникулы: 6% возьмут отпуск в конце декабря, еще 3% — в первые рабочие дни нового года. Мужчины будут продлять каникулы отпусками чаще женщин (10 и 7% соответственно). Горожане до 34 лет — чаще тех, кто старше (13%).

Как же трудовые коллективы относятся к тем, кто планирует уйти в отпуск в последние дни уходящего года? У большинства отношение к таким коллегам спокойно-нейтральное (58%). Практически каждый четвертый одобряет их решение (23%). О негативном отношении к идее сослуживцев сходить в отпуск в конце года рассказал каждый десятый. Не одобряют декабрьские отпуска коллег чаще всего инженеры и рабочие производств, бухгалтеры, налоговики, продавцы, кассиры, транспортники.