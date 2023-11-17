Где россияне проведут новогодние праздники?

Таиланд стал самым дорогим направлением для поездки на новогодние праздники. Средний чек за год здесь вырос со 272 тыс. рублей до 390 тыс. Подобная тенденция заметна и на других популярных курортах. Однако это не мешает россиянам активно покупать туры, уже сейчас их продано на 54% больше, чем в это время в прошлом году.

Российские курорты лидируют среди популярных направлений на новогодние праздники. Больше трети туристов, которые приобрели поездки на длинные выходные через интернет-магазин туров Travelata.ru, собираются остаться в стране. Средний чек такого отдыха составляет 88 тыс. рублей. Второе место досталось ОАЭ (22%), и тут цена путешествия уже значительно выше – 305 тыс. рублей в среднем. Немного дешевле обойдется поездка в Египет (12%) – 287 тыс. рублей за тур. Встретить 2024 год в Турции собираются 10% туристов, средний чек такой поездки составляет 235 тыс. рублей. Самым же дорогим направлением на новогодние выходные стал Таиланд. Побывать там планируют 9% отдыхающих, средний чек поездки в Юго-Восточную Азию – 390 тыс. рублей. В прошлом году распределение популярных направлений было почти таким же. При этом цены на путешествия за год ощутимо выросли. Например, стоимость поездки в Египет подскочила со 190 тыс. рублей до 287 тыс.

Но даже несмотря на рост цен, аналитики сервиса Travelata.ru отмечают резкое увеличение продаж: число бронирований стало больше на 54% по отношению к тому же периоду прошлого года.

Топ-5 популярных направлений на новогодние праздники 2023–24 гг. + средний чек

Направление Доля Ср. чек, руб. Россия 35% 87 583 ОАЭ 22% 304 534 Египет 12% 286 923 Турция 10% 235 224 Таиланд 9% 390 356

Топ-5 популярных направлений на новогодние праздники 2022-23 гг. + средний чек (продажи до 13.11.2022 включительно)

Направление Доля Ср. чек, руб. Россия 33% 70 829 ОАЭ 17% 282 963 Турция 14% 179 302 Египет 13% 190 412 Таиланд 13% 271 710

Туристы тянутся к звездам

Российские туристы хотят встретить Новый год с максимальным комфортом, поэтому стали обращать больше внимания на систему питания «ультра все включено». Доля туров с таким обслуживанием выросла вдвое по сравнению с прошлым годом. Однако самым популярным вариантом питания остаются завтраки. Это связано с тем, что большинство туристов планируют побывать на отечественных курортах, а во время таких путешествия отдается предпочтение именно такой системе питания. Два года подряд наиболее востребованными оказываются отели 4*. Также туристов привлекает размещение в трех- и пятизвездочных отелях.

Звездность и тип питания на новогодние праздники 2023–24 гг.

Категория Доля Апартаменты 5% Отели 1–2* 5% Отели 3* 26% Отели 4* 33% Отели 5* 21% Другое 10%

Тип питания Доля Без питания 18% Завтраки 42% Завтраки и ужины 7% Полный пансион 5% Все включено 22% Ультра все включено 6%

Звездность и тип питания на новогодние праздники 2022–23 гг. (продажи до 13.11.2022 включительно)

Категория Доля Апартаменты 3% Отели 1–2* 4% Отели 3* 26% Отели 4* 32% Отели 5* 26% Другое 9%

Тип питания Доля Без питания 16% Завтраки 46% Завтраки и ужины 9% Полный пансион 3% Все включено 23% Ультра все включено 3%

Олег Козырев, директор по маркетингу интернет-магазина туров Travelata.ru:

«Цены на отдых с захватом новогодней ночи продолжают расти, поэтому туристы чаще всего выбирают поездки на отечественные курорты. В этом году доля России увеличилась с 33 до 35%. В целом предпочтения остались теми же, что и годом ранее, но их порядок стал несколько другим. В этом сезоне выросла доля ОАЭ – с 17 до 22%, при этом средний чек увеличился не более чем на 10%. Подобного нельзя сказать о Таиланде и Египте, где отдых на новогодних каникулах стал в 1,5 раза дороже. В результате доля этих направлений снизилась с 13% у Египта и Таиланда в прошлом году до 12% и 9% соответственно в этом сезоне. Турция продолжает расти в цене, но чуть медленнее.

На эти новогодние праздники туристы стали меньше бронировать туры в отели 5*, зато чаще обращают внимание на питание “ультра все включено”. Отдыхающие, решившие отдать за путешествие 250–300 тыс. рублей за двоих, очевидно, хотят избежать дополнительных расходов во время поездки.

Стоит отметить, что несмотря на рост цен, поездок становится больше. Уже сейчас объем бронирований вырос на 54% по сравнению с прошлым годом».