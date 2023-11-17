Доллар падает шесть недель подряд. Что дальше?

Российский рубль укрепляется шесть недель подряд, за этот период инвалюты рухнули на 13%, но это лишь небольшая часть от годовых потерь на фоне рекордной девальвации нацвалюты в 2023.

Напомним, в январе 2023 года доллар торговался на уровне 70 рублей, а минимум был зафиксирован в августе на уровне 102 рублей.

Эксперты БКС Мир инвестиций, что в ближайшее время рубль может продолжить укрепляться.

– Явных сигналов к окончанию тренда на укрепление рубля пока не видно — факторы жесткого ЦБ и нормативов для экспортеров будут актуальны еще как минимум полгода. Но техническая перепроданность может сыграть за отскок инвалют. При этом видимым препятствием вверху для пары USD/RUB выступает круглая отметка 90, где сопротивление участников явно повысится. А если смотреть дальше вниз, то при потере вчерашнего минимума на 88,5 доллар может направиться уже в район 87 руб., – отмечают эксперты.

Эксперты ПСБ считают, что прохождение отметки 90 руб./за доллар технически открыло пространство для снижения в направлении 83-85 руб. ближе к налоговым выплатам 28 ноября.

Некоторые аналитики сомневаются в возможностях сильного укрепления рубля. По словам директора компании «Центум» Сергея Малых, «рублю особо укрепляться некуда». Хотя топовых экспортёров и обязали продавать валютную выручку, но судя по отчётам ЦБ, это несущественно сказалось на объемах продаж. Пока меры ЦБ больше подействовали на продажи валюты физиками.