Клиентам Примсоцбанка доступен овердрафт на новых условиях – «Бизнес-овердрафт 60» и «ВЭД-овердрафт 60». Продукты сохранили все ключевые преимущества существующей программы.

Клиентам по-прежнему доступны:

• беззалоговое обеспечение;

• автоматическая выдача при предоставлении платежного заявления в Банк для оплаты;

• возможность многократного использования средств (кредитную линию можно гасить досрочно, когда в средствах нет необходимости и заново использовать, когда это необходимо);

• начисление процентов только за время пользования кредитом;

• лимит овердрафта пересчитывается Банком в начале каждого месяца на основании анализа поступлений денежных средств на счёт заемщика и может увеличиться при увеличении финансовых потоков клиента, обслуживаемых Банком.



- Предприниматели уже успели оценить преимущества продукта и в большинстве своём положительно оценивают возможность использования денежных средств для покрытия кассовых разрывов или для подстраховки в случае непредвиденных расходов. Отмечу, наши новые клиенты тоже не останутся в стороне: они могут рассчитывать на существенный лимит овердрафта при переходе на обслуживание в Примсоцбанк. В рамках услуги «Овертайм» в течение первых трех месяцев мы можем рассчитывать лимит овердрафта, учитывая денежные потоки клиента в других банках, - комментирует Алексей Пастухов, начальник Управления кредитования малого и среднего бизнеса ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».



Условия по «Бизнес-овердрафт 60» и «ВЭД-овердрафт 60» следующие:



1. Период кредитования - 365 календарных дней;

2. Период использования - 60 дней;

3. Минимальный лимит овердрафта - 100 000 рублей;

4. Максимальный лимит овердрафта - 20 000 000 рублей;

5. Процентная ставка – от 15,5% до 19% годовых.



Напомним, овердрафт – это удобная и востребованная услуга, которая позволяет осуществлять платежи при отсутствии собственных средств на расчетном счете. Как правило, кредитные средства используют в случае непредвиденных расходов для покрытия кассовых разрывов. Для того, чтобы компания могла воспользоваться продуктом, с момента её регистрации в Едином государственном реестре должно пройти не менее 6 месяцев.



Подробные условия кредитования и требования к заёмщикам можно узнать в офисах банка, на официальном сайте, а также по телефону 8-800-350-42-02 или 84202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный.