ПСБ расширяет экосистему поддержки сотрудников ОПК

ПСБ расширил экосистему предоставляемых сервисов и инструментов в рамках программы строительства жилья для сотрудников предприятий оборонно-промышленного комплекса и участников государственного оборонного заказа: банк учредил холдинговую компанию «ПСБ-Свой дом» для осуществления проектной работы.

Дочерняя компания банка призвана решать широкий круг связанных с жилищными проектами задач, в том числе вести проектирование и технический надзор, взаимодействовать с органами власти в рамках программ поддержки инвестиционных проектов. Таким образом, ПСБ получит возможность гибкого управления и усилит контроль на всех этапах реализации проекта, что в конечном счете значительно повысит эффективность и скорость реализации строительных проектов. В задачи «ПСБ-Свой дом» входит также приобретение прав на земельные участки для жилищного строительства, сбор исходно-разрешительной документации, проведение закупочных процедур и осуществление ввода объекта в эксплуатацию.

Генеральным директором компании назначен Сергей Добрин, старший вице-президент - директор департамента по финансовому оздоровлению ОПК ПСБ.

«ПСБ накопил серьезную экспертизу на всех этапах работы по реализации строительства жилья для сотрудников предприятий ОПК. Многие задачи, к которым мы ранее привлекали подрядные организации, мы можем делать самостоятельно с большей эффективностью. Поэтому логичным шагом развития этого направления стало создание собственной компании, которая будет вовлечена во все стадии реализации проектов. Видим большой потенциал для развития «ПСБ-Свой дом», сейчас у нас в работе более 30-ти проектов по всей стране суммарной площадью порядка 330 тыс. кв. м.», - рассказал Сергей Добрин.