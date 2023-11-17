ПСБ: сотрудники разных поколений повышают эффективность работы компании

ПСБ и Комитет ТПП РФ по образованию и социальной политике провели круглый стол «О равных возможностях трудовой реализации для работников разных поколений». Ольга Ерёменко, вице-президент - руководитель Центра корпоративной социальной ответственности ПСБ, в своем выступлении отметила, что российским компаниям необходимо шире использовать преимущества привлечения к работе представителей разных поколений — это позволит работодателям повысить производительность и экономическую эффективность.

«Работодателям необходимо обращать внимание в первую очередь не на возраст, а на потенциал кандидатов, их способность к обучению, стремление добиваться результата. ПСБ при реализации политики в области корпоративной социальной ответственности использует ряд инструментов и механизмов для привлечения и удержания сотрудников разных поколений, в том числе гибкие форматы работы, непрерывное обучение, наставничество и обмен опытом, системы нематериальной мотивации и заботы о здоровье. Видим на практике, что разновозрастные команды повышают экономическую эффективность компании», — рассказала Ольга Ерёменко.

Она отметила, что наличие сотрудников среднего и старшего возраста стабилизирует трудовые коллективы и обеспечивает рост показателей, поскольку такие работники заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве, имеют ценный багаж знаний и опыта, готовность передавать этот опыт молодым, а также широкий круг профессиональных связей и контактов.

В завершение выступления Ольга Еремёнко подчеркнула, что для повышения уровня возрастного разнообразия в сфере трудовых отношений и эффективного использования трудовых ресурсов нужны комплексные меры поддержки на всех уровнях — не только корректировки в социальной и экономической политике, системе подготовки кадров, но и модернизация корпоративных политик и практик, развитие и поощрение культуры разнообразия по возрасту в корпоративном секторе: «Если предприятие будет нанимать сотрудников на основе навыков, а не возраста, то оно опередит рынок и избежит нехватки квалифицированных кадров до того, как этот дефицит появится».