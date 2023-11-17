Иркутскую область ждёт цифровая трансформация

Сбер и правительство Иркутской области будут применять технологии искусственного интеллекта для ускоренного развития региона.

Фото с сайта правительства Иркутской области

В день региона на площадке Международной выставки-форума «Россия» подписано соглашение о сотрудничестве в сфере развития технологий искусственного интеллекта между Правительством Иркутской области и публичным акционерным обществом «Сбербанк России». Подписи под документом поставили Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и Председатель Байкальского банка ПАО Сбербанк Александр Абрамкин.

В частности, соглашение предусматривает развитие технологий машинного обучения, стимулирование научно-исследовательской и инновационной деятельности с целью создания качественных и передовых технологий и сервисов, которые могут быть использованы на территории Иркутской области. Искусственный интеллект (ИИ) планируется применять в сферах здравоохранения, транспорта, строительства, защиты окружающей среды.

– В Приангарье разработана Стратегия в области цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления Иркутской области, в которой отражены технологии искусственного интеллекта. Сегодня цифровизация выходит на первые позиции во всех отраслях экономики и социальной сферы. Уверен, что в рамках сотрудничества мы найдём действенные механизмы, которые будут способствовать эффективной цифровой трансформации региона, – сказал Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Дорожная карта к соглашению предусматривает организацию проектного офиса по ИИ-трансформации региона, утверждение ключевых показателей эффективности цифровой трансформации, отбор приоритетных сервисов с применением ИИ для госуправления и отраслей экономики области, включение приоритетных проектов с использованием искусственного интеллекта в Стратегию цифровой трансформации региона, создание Байкальского центра искусственного интеллекта, проведение образовательных и иных мероприятий.

– В сентябре этого года вместе с министерством цифрового развития и связи Иркутской области мы провели дизайн-сессию по развитию технологий искусственного интеллекта и наметили направления для совместной работы. Подписанное соглашение позволит реализовать ряд важных проектов в социально значимых сферах региона. Уверен, что опыт и передовые решения Сбера помогут повысить качество жизни людей и ускорят развитие Иркутской области, – сказал Александр Абрамкин.