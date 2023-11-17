Генеральный директор ИНК Яков Гинзбург презентовал HR-программы компании на ВДНХ

Глава Иркутской нефтяной компании (ИНК) принял участие в круглом столе, который прошел в день Иркутской области 17 ноября на международной выставке «Россия» на ВДНХ в Москве.

На экспертном столе «Повышение качества жизни населения: современные вызовы и пути решения» генеральный директор ИНК Яков Гинзбург рассказал о программах подготовки кадров, которые компания реализует на территориях присутствия. ИНК активно работает со студентами профильных специальностей и школьниками, а также системно развивает собственных специалистов.

Сотрудникам компании, желающим развиваться и двигаться по карьерной лестнице, адресованы возможности Корпоративного учебного центра и Открытого университета, программы по развитию профессиональных компетенций, повышению личной эффективности, развитая система наставничества. Заинтересованным работникам компания предлагает возможности освоения смежных профессий, дополнительного образования.

Всего сейчас в компании работают более 16 тысяч сотрудников, из них 5 тысяч — молодые специалисты. При трудоустройстве приоритет отдается местным жителям, сейчас их доля в общем объеме штата составляет 70%.

С 2018 года в Усть-Куте действуют ИНК-Классы с углубленным изучением точных и естественнонаучных предметов. За 5 лет общее число учеников составило 121, и 90% выпускников поступили на профильные специальности. Дважды в год, весной и осенью, для школьников Иркутской области стартует бесплатный образовательный проект «Академия ИНК» с упором на профильные предметы и подготовку к ЕГЭ. За четыре сезона слушателями «Академии» стали более 1500 учеников 7–11 классов. Летом компания формирует молодежные отряды, участники которых работают в ИНК, знакомятся со спецификой разных профессий и получают зарплату.

В вузах и ссузах Иркутской области и за ее пределами действуют корпоративные группы ИНК, где студенты могут получить дополнительную специальность, пройти оплачиваемую практику на производственных объектах, а затем устроиться на работу со статусом «молодой специалист». За два года существования групп дополнительное образование в них получил 81 человек, 58 были трудоустроены в ИНК.

Дополнительную подготовку подразумевает и программа «Вуз-Завод», участники которой могут совмещать учебу с работой. Программа была открыта в 2022 году, ее первыми участниками стали 113 человек. Ежегодно компания приглашает студентов на практику, а по отдельным направлениям, ИТ и экономика, предлагает годовые оплачиваемые стажировки.

Вопросы развития кадрового потенциала и удержания сотрудников для ИНК тесно связаны с вопросами развития территорий присутствия, в частности, города Усть-Кута и района. В октябре 2022 г. компания предложила создать проектный офис, который возьмет на себя координацию процессов развития населенного пункта, объединит усилия власти и бизнеса. Одна из первых задач проектного офиса — разработка мастер-плана социально-экономического развития муниципального округа, утверждение этого документа и определение источников финансирования.

Выставка-форум «Россия» проходит на ВДНХ в Москве с 4 ноября 2023 г. по 12 апреля 2024 г. Свои экспозиции на выставке представляют все регионы страны, 21 министерство, 19 компаний и корпораций, а также общественные организации. ИНК на выставке представлена на стенде Иркутской области.