Зимний гастрофестиваль пройдет в Иркутске

Гастрофестиваль откроется в Иркутске 20 ноября в рамках большого праздника «Ледовый город «Счастье чистой воды»» , рассказали в мэрии.

«20 ноября в 17:00 в сквере имени Кирова состоится открытие зимнего гастрономического фестиваля. <…> В течение месяца будет работать ярмарка-продажа, на которой иркутяне и гости города смогут попробовать оригинальные блюда и напитки, приготовленные поварами бистро, кафе и ресторанов», – рассказали власти.

В день открытия состоится концерт, в рамках которого пройдет розыгрыш подарков с символикой проекта.