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Световая композиция появится на площади возле здания цирка в Иркутске

На площади Труда в Иркутске будет установлена световая композиция – она появится между цирком и фонтаном в рамках проекта «Ледовый город "Счастье чистой воды"», рассказали в мэрии.

<p>Фото мэрии Иркутска</p>

Фото мэрии Иркутска

В нее войдут 15 арт-объектов – открытие композиции запланировано на 15 декабря. Фигуры являются подарком городу. Предполагается, что они будут использоваться и в последующие годы на различных площадках.

Напомним, также в рамках проекта «Ледовый город "Счастье чистой воды"» появятся ледяные скульптуры вдоль «Зеленой линии».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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