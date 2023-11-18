Новости

Объемы производства сельхозпродукции выросли в Иркутской области

Аналитики зафиксировали в период с января по октябрь 2023 года в Приангарье рост в хозяйствах объемов производства основных видов сельскохозяйственной продукции, передает Иркутскстат.

В частности, скота и птицы на убой – на 1,9%, молока – на 0,8%, яиц – на 0,2%.

Кроме того, по данным исследователей, за 10 месяцев было произведено мяса на 2,6% больше, чем за аналогичный период 2022 года, молока – на 3,6%, яиц – на 0,3%.

На одну корову было надоено в среднем 5560 кг молока, что на 2,3% больше, чем в 2022-м. Средняя яйценоскость кур-несушек составила 281 штуку.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Соцсети и бизнес
В каких соцсетях бизнес размещает рекламу
Как бизнесу работать в соцсетях? 9 вопросов Александру Откидачу
Ни денег, ни результата. Лора Кузнецова о том, как не дать соцсетям «проглотить» рекламный бюджет
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес