Объемы производства сельхозпродукции выросли в Иркутской области

Аналитики зафиксировали в период с января по октябрь 2023 года в Приангарье рост в хозяйствах объемов производства основных видов сельскохозяйственной продукции, передает Иркутскстат.

В частности, скота и птицы на убой – на 1,9%, молока – на 0,8%, яиц – на 0,2%.

Кроме того, по данным исследователей, за 10 месяцев было произведено мяса на 2,6% больше, чем за аналогичный период 2022 года, молока – на 3,6%, яиц – на 0,3%.

На одну корову было надоено в среднем 5560 кг молока, что на 2,3% больше, чем в 2022-м. Средняя яйценоскость кур-несушек составила 281 штуку.