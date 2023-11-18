Названа территория – лидер по вводу жилья в Иркутской области

Иркутская область за первые девять месяцев выполнила 96,7% от установленного плана на 12 месяцев и 118% от программы, намеченной на этот же период в прошлом году, по введению в эксплуатацию жилья.

«Лидером по объему строительства вновь стал Иркутский район. На него приходится больше половины от всего построенного жилья – 630,5 тысяч квадратных метров», – пояснили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Всего за указанный период в Приангарье было введено свыше 1,1 миллиона жилых квадратов. На 2024 год запланировано ввести 1,259 миллиона квадратных метров жилья, а к 2030 году – практически вдвое больше.