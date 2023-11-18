Коммерческий объект – ресторан Alex, расположенный на острове Юность в Иркутске, – выставили на продажу. Соответствующее объявление появилось на «Авито».

«Продам уютный ресторан на острове Юноcть. Земля , здание в сoбствeнности. Отличнoe pacпoложение. Мeсто всeoбщегo пpитяжeния, всeгда выcoкий пeшeхoдный тpaфик», – говорится в объявлении.

Объект располагается неподалеку от пешеходного моста и сцены, с его помещений открываются виды на Ангару, имеется летняя веранда. Площадь объекта составляет почти 400 квадратных метров. Здание имеет два этажа и подвальное пространство.

Собственник просит за ресторан 60 млн рублей.