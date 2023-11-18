Интерактивную лекцию о Байкале провели для посетителей Международной выставки-форума «Россия»

Интерактивная лекция «Байкал – природная лаборатория» состоялась для посетителей Международной выставки-форума «Россия» в День Иркутской области, 17 ноября. Мероприятие провели Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей «Персей» совместно с Лимнологическим институтом СО РАН. Об этом рассказали в министерстве образования Иркутской области.

Фото с сайта правительства Иркутской области

В ходе мероприятия слушателям показали видеофильм об озере Байкал и экспедициях, совершаемых школьниками Иркутской области – участниками профильных смен Образовательного центра «Персей» с учеными-лимнологами.

Министр образования Иркутской области Максим Парфенов рассказал, что Образовательный центр «Персей» создан в регионе благодаря федеральному проекту «Успех каждого ребенка» президентского национального проекта «Образование» по модели Образовательного центра «Сириус» (г. Сочи). Его высоко технологичное оборудование позволяет педагогам в рамках профильных смен организовывать настоящую научную работу и эксперименты со школьниками.

– Участие в профильных сменах «Байкал – природная лаборатория» дает школьникам, прошедшим отбор, уникальную возможность участия в научных экспедициях Лимнологического института Сибирского отделения Российской академии наук. Вместе с учеными института ребята участвуют в научных исследованиях, изучают экосистему озера Байкал, делают свои первые маленькие открытия, – подчеркнул Максим Парфенов.

Он отметил, что Байкал – это всемирное наследие, поэтому всё, что с ним связано, всегда интересно и познавательно для самых разных категорий слушателей, в том числе среди посетителей выставки-форума «Россия».

Спикер мероприятия научный сотрудник Лимнологического института, кандидат биологических наук Татьяна Майор рассказала об уникальности флоры и фауны озера Байкал. Посредством микроскопа с видеоадаптером зрителям наглядно продемонстрировали обитателей подводного мира (рачков и моллюсков). Слушатели также познакомились с историей изучения Байкала, экспедиционными исследованиями озера, экологическими проблемами озера и путями их решения.