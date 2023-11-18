Перспективы подготовки кадров для современного рынка труда Приангарья обсудили на Международной выставке-форуме «Россия»

На Международной выставке-форуме «Россия» в рамках образовательной программы Дня Иркутской области, 17 ноября, состоялась кейс-сессия «Иркутская область – синергия образования и бизнеса». Спикером мероприятия выступил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев вместе с представителями руководства ведущих индустриальных компаний региона. Организаторы – министерство образования Иркутской области совместно с Российским обществом «Знание».

Фото с сайта правительства Иркутской области

Открывая мероприятие, Игорь Кобзев отметил, что в послании областному парламенту он назвал приоритетной задачей на этот год – взаимодействие образовательной системы региона по подготовке кадров с предприятиями в соответствии с прогнозом кадровой потребности организаций на предстоящие 12 лет. Промышленный потенциал Приангарья образуют более 4 тысяч предприятий. При этом научно-образовательный потенциал области представляют 16 научных институтов, международный научно-образовательный центр «Байкал», 22 образовательные организации высшего образования, 79 профессиональных образовательных организаций, 876 общеобразовательных организаций.

– Это мощный ресурс подготовки кадров для экономики региона, нам важно правильно им распорядиться, используя наиболее продуктивный опыт взаимодействия бизнеса и образования. Правительство региона ведет работу по составлению прогноза кадровой потребности. Напомню, что со следующего года эта работа будет детализирована с учетом задач, которые ставит президент Владимир Владимирович Путин, – подчеркнул Игорь Кобзев.

Напомним, на расширенном заседании президиума Госсовета, посвященном рынку труда, в сентябре этого года президент Российской Федерации Владимир Путин отметил, что со следующего года в стране будет формироваться пятилетний прогноз потребности в кадрах на уровне всей экономики. Дано поручение о создании удобного механизма, позволяющего составлять такой прогноз в разрезе конкретных регионов, отраслей и профессий, учитывая национальные проекты, инфраструктурные программы, перспективные планы развития городов, планы госкорпораций и частных компаний. Первый такой прогноз должен быть подготовлен уже в следующем году и на его основе будут рассчитываться параметры подготовки кадров со средним и высшим профобразованием.

Участники мероприятия представили достижения и эффективные решения Иркутской области по формированию кадровой политики при взаимодействии образования и бизнеса, а также перспективы экономического и инвестиционного потенциала региона.

В одном из направлений кейс-сессии были представлены эффективные практики бизнеса и образования на примере успешного старта в федеральном проекте «Профессионалитет» Иркутского энергетического колледжа, который включился в этот проект с сентября 2023 года, приняв на обучение по обновленным программам порядка 600 человек. Директор колледжа Наталья Полубенцева и представитель партнера-работодателя – заместитель генерального директора по управлению персоналом En+ Group Наталья Альбрехт презентовали опыт продуктивного взаимодействия профессиональной организации и компании. В качестве экспертов по вопросу выступили ректор ИРНИТУ Михаил Корняков и директор средней школы №21 Иркутска Ирина Кузнецова.

Второе направление, представленное участниками кейс-сессии, затронуло создание и развитие образовательной траектории «школа-колледж/вуз-рабочее место» на примере сотрудничества Иркутской нефтяной компании со школами и вузами региона по формированию кадрового потенциала региона в сфере нефтегазового дела. Глава компании Марина Седых представила опыт предприятия, а экспертное мнение, подтверждающее востребованность и взаимовыгодный характер такого взаимодействия, высказали ректор ИГУ Александр Шмидт и директор лицея № 1 г. Усолье-Сибирское Вероника Нечаева.