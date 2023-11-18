Усиление ветра спрогнозировали в Иркутске

Частичное ухудшение погоды спрогнозировали в Иркутске – на город налетит сильный ветер. Об этом предупредили в мэрии.

«В ближайшие сутки в областном центре ожидается усиление юго-восточного ветра. Его скорость составит ночью 5-10 метров в секунду, днем – 7-12 метров в секунду», – рассказали в администрации.

При этом в целом погода будет хорошей: ожидается переменная облачность, существенных осадков не предвидится. Температура ночью составит –3…–5 градусов, днем – +6…+8 градусов.

По данным властей, ввиду таяния льда днем и замерзания в темное время суток на дорогах возможен снежный накат и гололедица. Автомобилистам рекомендуется быть внимательнее.