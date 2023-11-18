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В Иркутске столкнулись рейсовый автобус и грузовик: пострадали дети

Авария с участием большегруза и автобуса произошла сегодня в Ленинском районе Иркутска – во время инцидента пострадали пассажиры рейсового транспорта. Подробнее рассказали в региональной полиции.

<p>Фото ГУ МВД России по Иркутской области</p>

Фото ГУ МВД России по Иркутской области

Известно, что грузовик ехал по улице Генерала Доватора – при повороте налево он столкнулся с ПАЗом, который следовал в попутном направлении по выделенной полосе.

В результате столкновения пострадали пять человек – дети 3 и 5 лет, а также трое взрослых, им понадобилась помощь врачей.

Обстоятельства инцидента выясняются.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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