Иркутский фонд капремонта стал одним из лучших в России

Десятку лучших фондов капитального ремонта выбрали в России по итогам 2023 года – в этот список попало иркутское учреждение, рассказали в пресс-службе регионального правительства.

За высокие производственные достижения и плодотворный труд организации-лидеры были награждены на VIII Всероссийском съезде региональных операторов капитального ремонта общего имущества МКД, который прошел в Подмосковье. Представителям были вручены памятные знаки и благодарности.

Известно, что в 2023 году фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области провел существенный объем работ, например, план по замене лифтов выполнили на 100% – удалось обновить 314 подъемников в 134 зданиях.

Кроме того, благодаря софинансированию из бюджета Иркутской области реконструированы объекты культурного наследия – в 2023 году привели в порядок 10 таких зданий.

Помимо прочего, появилась возможность капитально ремонтировать многоквартирные дома на территории военных городков – этого добились при поддержке миобороны РФ, а также в отдаленных муниципалитетах.

Всего в 2023 году в Иркутской области проводится капитальный ремонт в 1,2 тысячи домов – на эти цели направили более 4 млрд рублей.