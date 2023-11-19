S7 расширит маршрутную сеть в Иркутске: появятся новые зарубежные и российские рейсы

Авиакомпания S7 Group и правительство Иркутской области заключили соглашение о сотрудничестве – взаимодействие сторон направлено на расширение маршрутной сети. Подробности рассказали в пресс-службе регионального кабмина.

Документ был подписан в рамках Международной выставки-форума «Россия»: планируют создать новые прямые российские и зарубежные направления, связанные с Иркутском.Также соглашение предусматривает внедрение современных сервисов и технологий, которые помогут повысить качество обслуживания пассажиров в аэропорту Иркутска.

В настоящее время S7 Airlines предлагает жителям Приангарья 26 направлений для путешествий. Кроме того, компания регулярно увеличивает количество перелетов по всем существующим маршрутам, возобновляет старые и запускает новые прямые рейсы.

В частности, в 2023 году были возобновлены перелеты в Братск, Красноярск, Талакан. 21 ноября транспорт перевозчика будет летать из Иркутска в Омск. Также авиакомпания грядущей зимой намерена чаще возить пассажиров по международным направлениям, которые пользуются популярностью у туристов – в Бангкок и Пекин.

Стоит отметить, что компании за последние два года удалось нарастить объемы авиаперевозок в столице Приангарья почти в три раза, а также открыть более 15 новых маршрутов, создать новые рабочие места. Данную работу планируется продолжать.